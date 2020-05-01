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الدوري الإيطالي

لهذا السبب سيكون ميسي في إنتر ميلان!

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المساعد السابق للمدرب البرتغالي الملقب بـ"السبيشال وان" جوزيه مورينيو يؤكد بأنه يرى الأرجنتيني ليونيل ميسي في قادم المواسم في فريق إنتر ميلان الإيطالي.

REUTERS

تحدّث البرتغالي جوزيه مورايس، المساعد السابق لجوزيه مورينيه في أندية بورتو وتشيلسي وإنتر ميلان وريال مدريد، عن السبب الذي سيجعل نجم برشلونة الإسباني ميسي بالرحيل إلى ميلانو. 

وتحدث مورايس عن ميسي قائلاً: "أنا أرى ميسي في إنتر ميلان".

وأضاف البرتغالي قائلاً: "وجود خافيير زاينتي في الفريق الإيطالي سيكون عاملاً مساعداً على انتقال ميسي من برشلونة إلى إنتر". 

ومن جهة أخرى، قال ماسيمو موراتي المالك السابق لنادي إنتر إن التعاقد مع ليونيل ميسي لم يعد حلماً مستحيلاً.

واعتبر موراتي أن ما يشهده العالم حالياً سيؤثر بشكل واضح على عالم كرة القدم وسوق الانتقالات على وجه الخصوص، الأمر الذي يجعل التعاقد مع أي لاعب ممكناً، معتبراً في الوقت نفسه أن الفوز بتوقيع ميسي سيحتاج إلى الكثير من الجهود.

وأضاف موراتي أن عالم كرة القدم قد يشهد الكثير من الأمور الغريبة بنهاية هذا الموسم.
 

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