العربية
English
الدوري الإيطالي
الدوري الإيطالي

موعد وكيفية مشاهدة مباراة يوفنتوس وسامبدوريا بث مباشرة على beIN SPORTS

من قبل

مباراة يوفنتوس وسامبدوريا بث مباشر وحصري عبر قنوات beIN SPORTS وعلى الانترنت عبر beIN CONNECT.

AFP

مشاهدة مباراة يوفنتوس وسامبدوريا بث مباشر

مباراة يوفنتوس وسامبدوريا بث مباشر

يستضيف يوفنتوس حامل اللقب في المواسم الثمانية الماضية فريق سامبدوريا وذلك على أمل تحقيق الفوز والحفاظ على عرشه بطلاً للدوري الإيطالي وذلك ضمن المرحلة 36 من المسابقة.

وعلى كريستيانو رونالدو ورفاقه استغلال الفرصة لكي ينهوا معركة اللقب السادس والثلاثين في تاريخه والأول لمدربه ساري على صعيد الدوري، والتفرغ من أجل التحضير لمحاولة مواصلة الحلم بإحراز لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 1996 من خلال قلب الخسارة التي تلقاها "بيانكونيري" في ذهاب ثمن النهائي على يد ليون الفرنسي، حين يستقبل الأخير ايابا في السابع من آب/أغسطس.

موعد مباراة يوفنتوس وسامبدوريا هو اليوم الأحد  26-7- 2020 في تمام 22:45 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة يوفنتوس وسامبدوريا تشاهدونها في بث مباشر وحصري على beIN SPORTS HD1.

 كما سيكون بإمكانكم مشاهدة مباراة يوفنتوس وسامبدوريا على الانترنت عبر beIN CONNECT.

كريستيانو رونالدو يوفنتوس الدوري الإيطالي سمبدوريا
السابق نابولي ينتصر بصعوبة ويضغط على
اقرأ
نابولي ينتصر بصعوبة ويضغط على ميلان
التالي

آخر الأحداث