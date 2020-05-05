لاعبو يوفنتوس ينضمون للعائدين إلى التدريبات

وتم تصوير بعض اللاعبين لدى وصولهم لجلسات تدريب فردية من بينهم لاعب الوسط آرون رامسي والمدافع دانييلي روغاني، وهو واحد من ثلاثة لاعبين في يوفنتوس أصيبوا بفيروس كورونا في مارس/اذار، والقائد ليوناردو بونوتشي.

وأظهرت صور بونوتشي يقود سيارة فيراري حمراء ويرتدي كمامة لدى وصوله.

وقال بولونيا وأتلانتا في بيان إن بعض لاعبيهما بدأوا التدريبات الفردية بينما بدأ لاعبو ساسولو وليتشي المران يوم الاثنين.

وقال بولونيا” هذه تمرينات فردية طبقا للإرشادات الصحية الحكومية. ستستمر التدريبات بنفس الطريقة في الأيام المقبلة“.

وتوقف الدوري الإيطالي منذ التاسع من مارس/آذار ويرغب الاتحاد الإيطالي لكرة القدم ورابطة الدوري في استكمال الموسم رغم أن الحكومة الإيطالية قالت إنها لم تقرر بعد ما إذا كانت ستسمح بذلك.

وأعطت الحكومة الإذن للفرق المحترفة بالمران الجماعي اعتبارا من 18 مايو/أيار رغم أن ينبغي عليها اتباع ارشادات التباعد الاجتماعي.

ومن المقرر أن يجتمع مسؤولو وزارة الرياضة والاتحاد الإيطالي لكرة القدم هذا الأسبوع لمناقشة الضوابط الصحية لاستئناف التدريبات الجماعية والمباريات.

وظهرت مقترحات خلال الشهر الماضي لإقامة المباريات في ملاعب محايدة في المناطق الأقل تضررا من الوباء لتقليل السفر وخطر انتشار العدوى.

وفي وقت سابق من اليوم، أبدى رئيسا بلدية كالياري وباليرمو في مقابلتين yذاعيتين منفصلتين استعداد المدينتين لاستضافة مباريات الدوري الإيطالي كملاعب محايدة.

وقال باولو تروتسو رئيس بلدية كالياري” نحن جاهزون لاستضافة المباريات حال استئناف الدوري. بالطبع ستكون خلف أبواب مغلقة.

” سيتشرف كالياري بذلك وستكون فرصة لمساعدة صناعة كرة القدم التي تضررت كثيرا “.

وقال ليولوكا أورلاندو رئيس بلدية باليرمو إن المدينة ستكون جاهزة لاستضافة المزيد من المباريات.

وقال جيوفاني كارنيفالي مدير عام ساسولو إنه يوافق على هذه الفكرة.

وأوضح في تصريحات إذاعية” فور اقامة المباريات خلف أبواب مغلقة ستصبح الأجواء واحدة في كل الملاعب. نحرص بشدة على عودة النشاط مرة أخرى. لاعبونا مستعدون لقبول فكرة المعسكرات التدريبية الطويلة لتقييد السفر والاتصال“.

ويتوقع أن يبدأ بارما وسامبدوريا التدريبات يوم الأربعاء بينما سيتدرب روما ولاتسيو وميلان وإنتر ميلان يوم الخميس ونابولي يوم الجمعة.