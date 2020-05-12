لاعبو كالياري يتخلون عن راتب أبريل

وشكر رئيس النادي تومازو جوليني اللاعبين على "حسّهم في المساهمة بشكل ملموس لحماية النادي، في مواجهة تطورات معقدة يصعب التنبؤ بها".

وتابع النادي "كما طالب الموقعون على الوثيقة، ستسهم هذه العملية في خفض كبير للبطالة الجزئية بالنسبة لموظفي النادي".

وكان لاعبو نادي روما ومدربهم البرتغالي باولو فونسيكا قد تخلوا عن راتب أربعة أشهر للأسباب عينها، كما توصل ناديا يوفنتوس بطل الدوري وبارما الى اتفاقات لخفض رواتب لاعبيهم.

وتم الاتفاق على هذا المبدأ من قبل جميع الأندية خلال جمعية عمومية لرابطة الدوري.

ويحتل كالياري المركز الثاني عشر في الدوري الايطالي لكرة القدم قبل تعليق المنافسات في 9 آذار/مارس الماضي، علما بأنه تم السماح للأندية بمعاودة التدريبات الفردية منذ 4 أيار/مايو الجاري.