لاعبو روما ومدربهم يتخلون عن رواتبهم



وأعلن روما في حسابه الرسمي عبر تويتر على الإنترنت اليوم الأحد أن كادر الفريق الأول كاملاً قرّر التخلي عن رواتبه لأربعة أشهر، إيماناً منه بضرورة الوقوف بجانب نادي العاصمة الإيطالية.



وغرّد روما: " لاعبو فريق روما الأول والمدرب باولو فونسيكا والجهاز المعاون له، قرروا تطوعياً التخلي عن رواتبهم لمدة 4 أشهر من هذا الموسم لمساعدة النادي في تجاوز الأزمة الاقتصادية في عالم كرة القدم الناتجة عن تفشي فيروس كورونا".

واتخذت العديد من الأندية الإيطالية خطوات جدية تتعلق بتخفيض أجور اللاعبين أو الحد من النفقات للتعامل مع آثار فيروس كورونا، لكن مبادرة روما تبدو هي الأبرز.

وتسبب فيروس كورونا (كوفيد-19) في إيقاف النشاطات الرياضية كافة في إيطاليا ومعظم دول العالم، كما تعد إيطاليا إحدى أكثر الدول تضرراً من تفشي الوباء.

وتدور الشكوك حتى اللحظة بشأن استئناف الدوري الإيطالي وطريقة هذا الاستئناف في حال اتخاذ قرار به، إذ يرجح غياب الجماهير عن بقية الموسم.