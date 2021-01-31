لاتسيو يواصل انتصاراته ويطيح بأتالانتا في عقر داره

وتقدم لاتسيو بهدفين سجلهما المونتينيغري ادم ماروسيتش بتسديدة قوية من خارج المنطقة إثر تمريرة من المدافع الروماني شتيفان رادو (3) والأرجنتيني خواكين كوريا عندما تلقى كرة رأسية من الهداف تشيرو ايموبيلي خلف الدفاع فانطلق من منتصف الملعب فتوغل وراوغ الحارس بيرلويجي غوليني قبل ان يتابعها بيسراه داخل المرمى الخالي (51).

وقلص أتالانتا الفارق بواسطة الكرواتي ماريو باساليتش عندما استغل كرة مرتدة من القائم الاأسر للحارس الاسباني بيبي رينا إثر تسديدة من مسافة قريبة للدولي الكولومبي لويس موريال (79)، لكن فيدات موريكي من كوسوفو اعاده الى سابق عهده بعد ثلاث دقائق بتسجيله الهدف الثالث لفريق العاصمة عندما تلقى كرة داخل المنطقة من البرازيلي اندرياس بيريرا فتابعها داخل المرمى الخالي.

وثأر لاتسيو لخروجه على يد أتالانتا بالذات من الدور ربع النهائي لمسابقة الكأس المحلية عندما خسر أمامه 2-3 الاربعاء على الملعب ذاته، عندما أكمل اتالانتا المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد الأرجنتيني خوسيه لويس بالومينو (53)، كما أهدر له البديل الدولي الكولومبي دوفان ساباتا ركلة جزاء في الدقيقة 66.

وهو الفوز الخامس على التوالي للاتسيو الذي لم يخسر في مبارياته الست الأخيرة في الكالشيو، فرفع رصيده الى 37 نقطةبفارق نقطة واحدة أمام اتالانتا الذي مني بخسارته الرابعة هذا الموسم وتراجع الى المركز السادس.

وبات أتالانتا مهددا بالتراجع الى المركز السابع في حال فوز نابولي على ضيفه بارما لاحقا.

وعمق جنوى جراح مضيفه كروتوني صاحب المركز الاخير عندما تغلب عليه بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها ماتيا ديسترو (24 و50) والألماني لينارت تشيبورا (29).

وتعادل كالياري مع ساسوولو بهدف للبرازيلي جواو بيدرو غالفاو (75) مقابل هدف للفرنسي جيريمي بوغا (90+4).

وعاد أودينيزي الى سكة الانتصارات بفوزه الثمين على مضيفه سبيتسيا بهدف وحيد سجله الارجنتيني رودريغو دي بول في الدقيقة 52 من ركلة جزاء.

وطرد دي بول في الدقيقة 76 لتلقيه الانذار الثاني، كما طرد لاعب وسط سبيتسيا ريكاردو سابونارا في الدقيقة 86 للإنذار الثاني أيضا.

وهو الفوز الخامس لأودينيزي هذا الموسم والأول منذ تغلبه على مضيفه تورينو 3-2 في 12 كانون الأول/ديسمبر الماضي.