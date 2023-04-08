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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإيطالي

لاتسيو يهزم يوفنتوس ويعزز موقعه في المركز الثاني

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عزز لاتسيو مركزه الثاني بفوزه على يوفنتوس 2-1 في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

AFP

رفع لاتسيو رصيده الى 58 نقطة متخلفاً بفارق 16 نقطة عن نابولي الذي يتجه نحو التتويج بطلاً وتقدم على جاره روما الثالث بفارق 5 نقاط.

على الملعب الأولمبي في روما، خاض يوفنتوس المباراة في غياب مدربه ماسيميليانو أليغري المريض. 

افتتح لاعب الوسط الصربي الدولي سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش التسجيل للاتسيو (38)، لكن لاعب وسط يوفنتوس الفرنسي أدريان رابيو أدرك التعادل بعدها بأربع دقائق رافعاً رصيده إلى 10 أهداف في مختلف المسابقات هذا الموسم.

وكانت الكلمة الأخيرة للاتسيو الذي سجل له ماتيا زاكانيا هدف الفوز (53).

ورمى يوفنتوس بكل ثقله في ربع الساعة الأخيرة لكن من دون طائل.

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