لاتسيو يهدر 3 نقاط ثمينة في السباق نحو دوري الأبطال



وتجمد رصيد لاتسيو عند 61 نقطة مقابل 59 ليوفنتوس الذي انتعشت آماله في المشاركة في دوري الأبطال بعد أن نجح في الاستئناف الذي تقدم به عقب حسم 15 نقطة من رصيده بسبب قيامه، حسب العدالة الرياضية، بتسجيل مكاسب رأسمالية مُبالغ فيها بشكل منتظم في حساباته عند بيع بعض اللاعبين.

كما يمكن لروما جار لاتسيو الذي يتقاسم معه ملعب أولمبيكو في العاصمة، الاقتراب منه بنقطتين في حال فوزه خارج ملعبه على أتالانتا الإثنين في ختام المرحلة.

وسجل الصربي إيفان إيليتش هدف المباراة الوحيد بتسديدة من مشارف المنطقة قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين.

وتغلب ساليرنتينا على ساسوولو بثلاثية نظيفة.

