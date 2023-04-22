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دوري أبطال إفريقيا
الدوري الإيطالي

لاتسيو يهدر 3 نقاط ثمينة في السباق نحو دوري الأبطال

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أهدر لاتسيو ثلاث نقاط ثمينة على أرضه في سعيه لانتزاع احد المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا بسقوطه أمام ضيفه تورينو صفر-1 في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإيطالي.

Reuters


وتجمد رصيد لاتسيو عند 61 نقطة مقابل 59 ليوفنتوس الذي انتعشت آماله في المشاركة في دوري الأبطال بعد أن نجح في الاستئناف الذي تقدم به عقب حسم 15 نقطة من رصيده بسبب قيامه، حسب العدالة الرياضية، بتسجيل مكاسب رأسمالية مُبالغ فيها بشكل منتظم في حساباته عند بيع بعض اللاعبين.

كما يمكن لروما جار لاتسيو الذي يتقاسم معه ملعب أولمبيكو في العاصمة، الاقتراب منه بنقطتين في حال فوزه خارج ملعبه على أتالانتا الإثنين في ختام المرحلة.

وسجل الصربي إيفان إيليتش هدف المباراة الوحيد بتسديدة من مشارف المنطقة قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين.

وتغلب ساليرنتينا على ساسوولو بثلاثية نظيفة.
 

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