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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإيطالي

لاتسيو يمدد عقد مدربه إنزاغي حتى 2021

أعلن نادي لاتسيو الإيطالي اليوم الخميس عن تمديد تعاقده مع مدربه سيموني إنزاغي حتى عام 2021.

Reuters

وأفاد نادي العاصمة في بيان أن "قرار مواصلة الدرب معا هو نتيجة تخطيط مشترك، يعزز العلاقة بين الطرفين ويضمن الإرادة المشتركة اللازمة لبلوغ الأهداف الرياضية المحددة".

وكان إنزاغي أنهى الموسم مع لاتسيو في المركز الثامن، وتأهل للدوري الأوروبي بعد إحرازه لقب كأس إيطاليا بفوزه على أتالانتا في النهائي بهدفين نظيفين في شهر مايو/أيار الفائت.

وتولى إنزاغي البالغ من العمر 43 عاماً تدريب لاتسيو في نهاية موسم 2015-2016، وقاده للفوز بكأس السوبر الإيطالية عام 2017 وكأس إيطاليا الشهر الماضي.

وكانت قد ترددت بعض الشائعات بإمكانية تولي إنزاغي تدريب يوفنتوس، حامل لقب الدوري الإيطالي، الذي مازال يبحث عن مدرب بعد رحيل ماسيمليانو أليغري.

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