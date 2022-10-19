لاتسيو يكشف تفاصيل إصابة إيموبيلي

وخرج إيموبيلي من مباراة فريقه الأحد ضد أودينيزي (0-0) بعد مرور نصف ساعة ،وقد أورد لاتسيو في بيانه بأن "اللاعب تعرض لإصابة في عضلة الفخذ الأيسر" من دون أن يشير إلى فترة غياب اللاعب عن الملاعب.

وأضاف النادي: "بدأ اللاعب بالفعل العلاج المحدد للحالة وسيخضع لمراقبة إكلينيكية يومية. وسيتم تكرار المزيد من الفحوصات الآلية في الأيام القليلة القادمة لتحديد وقت عودته".



لكن وسائل الاعلام الإيطالية بأن اللاعب سيغيب أغلب الظن عما تبقى من مباريات للاتسيو حتى نهاية العام الحالي.

ويتصدر إيموبيلي ترتيب هدافي الدوري الايطالي برصيد 6 أهداف بالتساوي مع النمساوي ماركو أرناتوفيتش مهاجم بولونيا، والصربي دوشان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس.

ويتوقف الدوري الإيطالي منتصف تشرين الثاني/نوفمبر ولا يعاود نشاطه إلا في مطلع العام المقبل.

