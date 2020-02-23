وجاءت انطلاقة لاتسيو قوية في اللقاء حيث سجل أول أهدافه في الدقيقة الثانية عن طريق لاعب وسطه المونتينغري آدام ماروسيتش ثم أضاف شيرو إيموبيلي هداف المسابقة الهدف الثاني وسجلاً هدفه السابع والعشرين في المسابقة ليعادل بذلك الرقم القياسي المسجل باسم أنطونيو أنجيليلو مع إنتر موسم 59/1958 من حيث تسجيل أكبر عدد من الأهداف بعد 25 مرحلة.

من جانبه حاول جنوى الذي يمر بأوقات صعبة، العودة إلى المباراة إذ أحرز أول أهدافه عن طريق فرانشيسكو كاساتا مقلصاً الفارق في الدقيقة 57، وسريعاً ما عاد فريق العاصمة الإيطالية إلى التقدم بفارق هدفين بعد أن سجل له دانيلو كاتالدي هدفه الثالث في الدقيقة 71.

وازدادت سخونة أجواء المباراة مع نهايتها عندما تمكن المدافع دومينيكو كريشيتو من تسجيل الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 89 من ركلة جزاء.

بذلك عزز لاتسيو الذي يقدم موسماً استثنائياً موقعه في المركز الثاني برصيد 59 نقطة بفارق نقطة خلف يوفنتوس، ومتقدماً بفارق 5 نقاط أمام إنتر ميلان والذي تأجلت مباراته التي كانت مقررة على ملعبه أمام سمبدوريا في المرحلة ذاتها بعد قرار رئيس وزراء إيطاليا جوسيبي كونتي في وقت متأخر من ليلة السبت، تعليق جميع الأنشطة الرياضية المخطط لها في منطقتي فينيتو ولومباردي الشماليتين اليوم الأحد، وذلك بسبب مخاوف من تفشي وباء كورونا.

واستمر جنوى بدوره في المركز الثامن عشر المهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية بعد أن تجمد رصيده عند 22 نقطة.

