English
العربية
الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإيطالي

لاتسيو يفوز ويوفنتوس يعود إلى سكة الانتصارات

من قبل

رفض لاتسيو أن يحسم نابولي لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم قبل حتى خوضه مباراته الخميس مع مضيفه أودينيزي، وذلك بفوزه على ضيفه ساسوولو 2-صفر الأربعاء في المرحلة 33 من الدوري الإيطالي.

reuters

واحتاج نابولي إلى تعادل أو خسارة لاتسيو كي يحسم الأمور قبل حتى خوضه مباراته مع أودينيزي، لكن نادي العاصمة رفض تسليمه اللقب الذي سيُحسَم الخميس في حال تعادل أو فوز النادي الجنوبي.

ويحتل لاتسيو مركز الوصافة بـ64 نقطة. 

وعاد يوفنتوس الى سكة الانتصارات في الوقت المناسب، معززاً بذلك حظوظه بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا، وذلك بتغلبه على ضيفه ليتشي 2-1.

وسجل كل من لياندرو باريديس (15) ودوشان فلاهوفيتش (40) هدفي يوفنتوس فيما دوّن أسان سيساي هدف ليتشي الوحيد من ركلة جزاء (37).

وبقي يوفنتوس وحيداً في المركز الثالث (63 نقطة) بفارق ثلاث نقاط عن إنتر العائد من ملعب هيلاس فيرونا بفوز كاسح بسداسية نظيفة.

وفي باقي المباريات، فاز أتالانتا على حساب ضيفه سبيتسيا 3-2، وتورينو على مضيفه سامبدوريا 2-صفر وتعادل ميلان مع كريمونيزي 1-1 ومونزا مع روما 1-1 وساليرنيتانا مع فيورنتينا 3-3.              
 

لاتسيو يوفنتوس الدوري الإيطالي يوفنتوس الإيطالي
السابق نابولي يهدر فرصة التتويج باللق
اقرأ
نابولي يهدر فرصة التتويج باللقب بتعادله مع ساليرنيتانا
التالي
-

آخر الأحداث

>