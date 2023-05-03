لاتسيو يفوز ويوفنتوس يعود إلى سكة الانتصارات

واحتاج نابولي إلى تعادل أو خسارة لاتسيو كي يحسم الأمور قبل حتى خوضه مباراته مع أودينيزي، لكن نادي العاصمة رفض تسليمه اللقب الذي سيُحسَم الخميس في حال تعادل أو فوز النادي الجنوبي.

ويحتل لاتسيو مركز الوصافة بـ64 نقطة.

وعاد يوفنتوس الى سكة الانتصارات في الوقت المناسب، معززاً بذلك حظوظه بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا، وذلك بتغلبه على ضيفه ليتشي 2-1.

وسجل كل من لياندرو باريديس (15) ودوشان فلاهوفيتش (40) هدفي يوفنتوس فيما دوّن أسان سيساي هدف ليتشي الوحيد من ركلة جزاء (37).

وبقي يوفنتوس وحيداً في المركز الثالث (63 نقطة) بفارق ثلاث نقاط عن إنتر العائد من ملعب هيلاس فيرونا بفوز كاسح بسداسية نظيفة.

وفي باقي المباريات، فاز أتالانتا على حساب ضيفه سبيتسيا 3-2، وتورينو على مضيفه سامبدوريا 2-صفر وتعادل ميلان مع كريمونيزي 1-1 ومونزا مع روما 1-1 وساليرنيتانا مع فيورنتينا 3-3.

