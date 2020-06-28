لاتسيو يعود من بعيد ويهزم فيورنتينا

ورفع لاتسيو رصيده الى 65 نقطة مقابل 69 ليوفنتوس حامل اللقب في آخر ثمانية مواسم والذي افتتح المرحلة الجمعة بفوز رباعي على ضيفه ليتشي.

وكان لاتسيو، الساعي للقبه الاول في الدوري منذ 2000، قد سقط امام أتالانتا 2-3 متكبداً خسارته الثالثة فقط هذا الموسم والأولى منذ سقوطه امام إنتر صفر-1 في المرحلة الخامسة في 25 أيلول/سبتمبر الماضي، بعد سلسلة من 21 مباراة دون خسارة.

وكرر نادي العاصمة الايطالية تفوقه على "فيولا" بعد فوزه ذهاباً بالنتيجة عينها 2-1 في تشرين الاول/اكتوبر الماضي في مباراة شهدت ثلاث بطاقات حمراء.

وافتتح فيورنتينا التسجيل بعد فاصل مهاري للجناح الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري (37 عاماً) على الجهة اليسرى، فاخترق المنطقة خادعا الدفاع، ثم الحارس بتسديدة ارضية قوية في الزاوية اليسرى (24).

وكاد الجزائري رشيد غزال يعزز تقدم فيورنتينا، لكن كرته ارتدت من العارضة (49).

وفي منتصف الشوط الثاني، حصل لاتسيو على ركلة جزاء بعد عرقلة الحارس البولندي بارتلومي دراغوفسكي المهاجم الإكوادوري المخضرم فيليبي كايسيدو، ترجمها متصدر ترتيب هدافي الدوري تشيرو ايموبيلي (67)، رافعا رصيده الى 28 هدفا، بفارق خمسة أهداف عن وصيفه البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس.

وهذه الركلة الخامسة عشرة يحصل عليها هذا الموسم وهو رقم قياسي بين الاندية العشرين.

وبعد مجهود فردي، انكشف المرمى أمام الاسباني لويس ألبرتو المنطلق فسدد ارضية قوية في الزاوية اليمنى، منحت تشكيلة المدرب سيموني اينزاغي التقدم للمرة الأولى ونقاط المباراة الثلاث (83).

