العربية
English
الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإيطالي

لاتسيو يعود من بعيد ويهزم فيورنتينا

من قبل

عوّض لاتسيو الوصيف خسارته الموجعة أمام أتالانتا وأعاد الفارق مع يوفنتوس المتصدر إلى اربع نقاط، بعدما قلب تأخره إلى فوز صعب على ضيفه فيورنتينا 2-1، السبت في المرحلة 28 من الدوري الايطالي لكرة القدم.

AFP

ورفع لاتسيو رصيده الى 65 نقطة مقابل 69 ليوفنتوس حامل اللقب في آخر ثمانية مواسم والذي افتتح المرحلة الجمعة بفوز رباعي على ضيفه ليتشي.

وكان لاتسيو، الساعي للقبه الاول في الدوري منذ 2000، قد سقط امام أتالانتا 2-3 متكبداً خسارته الثالثة فقط هذا الموسم والأولى منذ سقوطه امام إنتر صفر-1 في المرحلة الخامسة في 25 أيلول/سبتمبر الماضي، بعد سلسلة من 21 مباراة دون خسارة.

وكرر نادي العاصمة الايطالية تفوقه على "فيولا" بعد فوزه ذهاباً بالنتيجة عينها 2-1 في تشرين الاول/اكتوبر الماضي في مباراة شهدت ثلاث بطاقات حمراء.

وافتتح فيورنتينا التسجيل بعد فاصل مهاري للجناح الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري (37 عاماً) على الجهة اليسرى، فاخترق المنطقة خادعا الدفاع، ثم الحارس بتسديدة ارضية قوية في الزاوية اليسرى (24).

وكاد الجزائري رشيد غزال يعزز تقدم فيورنتينا، لكن كرته ارتدت من العارضة (49).

وفي منتصف الشوط الثاني، حصل لاتسيو على ركلة جزاء بعد عرقلة الحارس البولندي بارتلومي دراغوفسكي المهاجم الإكوادوري المخضرم فيليبي كايسيدو، ترجمها متصدر ترتيب هدافي الدوري تشيرو ايموبيلي (67)، رافعا رصيده الى 28 هدفا، بفارق خمسة أهداف عن وصيفه البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس.

وهذه الركلة الخامسة عشرة يحصل عليها هذا الموسم وهو رقم قياسي بين الاندية العشرين.

وبعد مجهود فردي، انكشف المرمى أمام الاسباني لويس ألبرتو المنطلق فسدد ارضية قوية في الزاوية اليمنى، منحت تشكيلة المدرب سيموني اينزاغي التقدم للمرة الأولى ونقاط المباراة الثلاث (83).
 

لاتسيو
السابق بريشيا يهدر الفوز على جنوى ويب
اقرأ
بريشيا يهدر الفوز على جنوى ويبقى أخيراً
التالي

آخر الأحداث