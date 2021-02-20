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لاتسيو يعود لسكة الانتصارات

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استعاد لاتسيو سكة الانتصارات بسرعة بفوزه الصعب على ضيفه سمبدوريا 1-0 السبت في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

AFP

ويدين لاتسيو بفوزه الى لاعب وسطه الاسباني لويس البرتو الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 24 بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة اثر تلقيه كرة من الصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش.

وعاد القطب الثاني للعاصمة روما إلى سكة الانتصارات التي توقفت في المرحلة الماضية عند ستة متتالية اثر خسارته أمام مضيفه إنتر ميلان 1-3، فحقق فوزه الثالث عشر هذا الموسم رافعاً رصيده إلى 43 نقطة بفارق الأهداف خلف جاره روما الذي يحل ضيفاً على بينيفينتو الأحد.

في المقابل، مني سمبدوريا بخسارته الحادية عشرة هذا الموسم والاولى بعد تعادل وخسارة فتجمد رصيده عند 30 نقطة في المركز العاشر.

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