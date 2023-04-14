لاتسيو يعزز وصافته بفوزه على سبيتسيا



وسجل أهداف فريق العاصمة تشيرو إيموبيلي (36 من ركلة جزاء)، البرازيلي فيليبي أندرسون من أمام المرمى بعد تبادل جماعي رائع للكرة (52) ومواطنه البديل ماركوس أنتونيو هدفه الأول مع الفريق من هجمة مرتدة (89).



وفي ظلّ ابتعاد نابولي بفارق شاسع في الصدارة في طريقه إلى لقب أول في الدوري منذ العام 1990، تتنافس الأندية الأخرى على المقاعد الثلاثة المتبقية المؤهلة إلى دوري الأبطال ويبدو لاتسيو في موقع جيد لخطف إحداها.



رفع فريق المدرب ماوريتسيو ساري رصيده إلى 61 نقطة ليبتعد بفارق 8 نقاط عن جاره وغريمه روما الثالث الذي تفصل بينه وبين ميلان الرابع نقطة يتيمة ومثلها بين الروسونيري وجاره إنتر الخامس.

أما سبيتسيا الذي أنهى اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد الويلزي إيثان أمبادو في الدقيقة 84 لإنذار ثان، فتجمد رصيده عند 26 نقطة في المركز السابع عشر على بعد أربع نقاط من أول مراكز الهبوط.



وفي مباراة أخرى، أبقى كريمونيزي على حظوظه بالبقاء بين الكبار بفوزه 1-0 على ضيفه إمبولي بهدف النيجيري سيريال ديسير محققًا فوزه الثاني تواليًا والثالث فقط في الدوري هذا الموسم.



رفع الفائز رصيده الى 19 نقطة في المركز التاسع عشر ما قبل الأخير، فيما تجمد رصيد إمبولي عند 32 في المركز الرابع عشر.