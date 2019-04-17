لاتسيو يستفيد من مباراته المؤجلة لإنعاش حظوظه بدوري الأبطال

ودخل فريق المدرب سيموني اينزاغي مباراته مع ضيفه الذي يصارع من أجل تجنب الهبوط الى الدرجة الثانية، على خلفية ثلاث مباريات متتالية دون فوز، بينها هزيمتان أمام سبال وميلان بنتيجة واحدة صفر-1.

لكنه نجح في تجنب تراجع إضافي بتحقيقه فوزه السادس تواليا على أودينيزي الذي خسر اللقاء في شوطه الأول بعد تلقيه هدفي الإكوادوري فيليبي كايسيدو (21) والبرازيلي ساندرو (24 خطأ في مرمى فريقه).

وحصل أودينيزي على فرصة للعودة الى اللقاء في بداية الشوط الثاني بنيله ركلة جزاء، لكن الأرجنتيني رودريغو دي بول لم ينجح في ترجمتها (51).

ورفع فريق العاصمة رصيده الى 52 نقطة في المركز السابع بفارق ثلاث نقاط عن المركز الرابع الذي يحتله ميلان، منافسه في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس إيطاليا الأربعاء المقبل، فيما تجمد رصيد أودينيزي الذي لم يفز على لاتسيو منذ 2014، عند 32 نقطة في المركز السادس عشر بفارق ثلاث نقاط عن منطقة الخطر.