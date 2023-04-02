لاتسيو يستفيد من سقوط إنتر على أكمل وجه

وسقط إنتر السبت على أرضه أمام فيورنتينا صفر-1، ليفتح الباب أمام لاتسيو من أجل الابتعاد عنه في الوصافة وقد استغل فريق المدرب ماوريتسيو ساري هذه الفرصة تماماً بفضل هدفي الإسباني بدرو رودريغيس (13) والصربي سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش (56).



وبمحافظته على سجله الخالي من الهزائم في الدوري للمرحلة السادسة توالياً في سلسلة حقق خلالها خمسة انتصارات، بينها الفوز على نابولي المتصدر خارج الديار (1-صفر) وجاره اللدود روما (1-صفر أيضاً)، رفع لاتسيو رصيده إلى 55 نقطة في المركز الثاني بفارق 5 نقاط عن إنتر الذي سيتراجع إلى المركز الرابع في حال فوز جاره ميلان حامل اللقب على مضيفه نابولي مساء الأحد.

وفي المقابل، تجمد رصيد مونتسا عند 34 نقطة في المركز الثالث عشر بعدما تلقى الوافد الجديد الى دوري الأضواء هزيمته الحادية عشرة.



وواصل بولونيا نتائجه الإيجابية هذا الموسم بفوزه الكبير على مضيفه أودينيزي 3-صفر، رافعاً رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثامن بفارق نقطتين أمام منافسه الذي تراجع للمركز العاشر.



وفي مباراة بين فريقين يصارعان من أجل الابتعاد عن منطقة الهبوط، تعادل سبيتسيا مع ضيفه ساليرنيتانا 1-1.