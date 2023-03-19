لاتسيو يحسم دربي العاصمة

وسجل ماتيا تساكانيي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 65.

ووسع لاتسيو الفارق إلى خمس نقاط بينه وبين جاره الخامس والذي لم يستغل خسارة ميلان أمام مضيفه أودينيزي 1-3 السبت لانتزاع المركز الرابع منه.

وتلقى روما ضربة موجعة مبكرة بطرد مدافعه البرازيلي روجر إيبانيز في الدقيقة 32 لتلقيه البطاقة الصفراء الثانية بعد الأولى في الدقيقة الثامنة.

وشهدت المباراة أخطاء كثيرة من الفريقين لكنها كانت متوازنة نسبيًا من حيث الفرص، قبل أن تتعقد مهمة مدرب روما البرتغالي جوزيه مورينيو الذي غاب عن دكة البدلاء بسبب الإيقاف.

وحرم حارس المرمى البرتغالي لروما روي باتريسيو رجال المدرب ماوريتسيو ساري من افتتاح التسجيل بتصديه لتسديدة قوية للإسباني لويس ألبرتو (57)، وأخرى من زاوية ضيفة للإسباني الآخر بيدرو (62) وثالثة للبرازيلي فيليبي أندرسون (63).

واستسلم باتريسيو بعد دقيقتين لتسديدة قوية لتساكانيي (65) رافعاً رصيده الى تسعة أهداف حتّى الان هذا الموسم معادلاً رقم هداف الفريق الدولي تشيرو إيموبيلي العائد إلى الملاعب بعد تعافيه من الاصابة لكنه بقي على دكة البدلاء.

وسجل روما هدفا بالنيران الصديقة عندما حول المدافع نيكولو كاسالي كرة بالخطأ داخل مرمى فريقه لكنه ألغي بداعي التسلل على المدافع الانكليزي كريس سمولينغ (66)، وتصدى الحارس ايفان بروفيديل لتسديدة قوية لليوناردو سبيناتسولا (77).