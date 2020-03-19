لاتسيو يحدد سعر التخلي عن سافيتش

وعبّرت عدّة أندية أوروبية عن اهتمامها بضم لاعب لاتسيو في الميركاتو الصيفي على غرار مانشستر يونايتد الإنكليزي في ظل المستوى اللافت الذي يقدمه سافيتش خلال الموسم الحالي.

وسجل سافيتش (25 عاماً) خمسة أهداف بالإضافة لقيامه بـ7 تمريرات حاسمة في مختلف البطولات هذا الموسم.

ويحتل لاتسيو وصافة الدوري الإيطالي بـ62 نقطة وبفارق نقطة عن يوفنتوس المتصدر.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي قد أعلن يوم 9 اذار/مارس تعليق كل الأنشطة الرياضية في البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا من ضمنها دوري كرة القدم "سيري آي".

وضرب "وباء كورونا" بعضاً من لاعبي الدوري الإيطالي على غرار لاعبي يوفنتوس، دانييلي روغاني والفرنسي بلاز ماتويدي بالإضافة إلى إصابة مهاجم سمبدوريا الدولي مانولو غابياديني بفيروس "كوفيد-19".

وبعد ذلك، أعلن فريق سمبدوريا تسجيل أربع حالات عند اللاعبين وهم المدافع الغامبي عمر كولي، لاعب الوسط السويدي ألبين إيكدال، المهاجم أنتونيو لا غومينا ولاعب الوسط النروجي مورتن ثورسبي، إضافة إلى طبيب الفريق أميديو بالداري.

كما كشف نادي فيورنتينا عن إصابة ثلاثة لاعبين هم المهاجم باتريك كوتروني والأرجنتيني جرمان بيسيلا والصربي دوشان فلاهوفيتش.

