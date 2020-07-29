لاتسيو يبقي على آماله بالوصافة

على الملعب الأولمبي في العاصمة، يدين لاتسيو بفوزه الثالث توالياً والـ24 هذا الموسم إلى هدافه شيرو إيموبيلي الذي صنع الهدف الأول للارجنتيني خواكين كوريا (17) وسجل الثاني في الدقيقة 82 معززاً موقعه في صدارة لائحة الهدافين برصيد 35 هدفاً.

ورفع لاتسيو رصيده الى 78 نقطة في المركز الرابع بفارق المواجهتين المباشرتين خلف أتالانتا الثالث، وبفارق نقطة واحدة عن إنتر ميلان الثاني، والأخيرين سيلتقيان في قمة نارية في المرحلة الأخيرة السبت المقبل.

وسيمني لاتسيو النفس في أن يتعادل أتالانتا وإنتر مقابل فوزه على مضيفه نابولي في مباراة صعبة أيضا ما سيخوّله إنهاء الموسم وصيفا.

وبعد أن كان لاتسيو أقرب المنافسين ليوفنتوس الذي توج الاحد بلقبه التاسع توالياً في "سيري أ"، قبل توقف المنافسات في آذار/مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد، بتخلفه عنه بنقطة واحدة، تراجع مستواه بعد الاستئناف حيث خسر خمس مباريات من أصل 11 ليفقد الأمل بلقب أول منذ عام 2000.

وافتتح لاتسيو التسجيل بعد لعبة ثنائية مميزة بين كوريا وايموبيلي الذي مرر له الكرة داخل المنطقة فأسكنها الشباك (17).

وبعد محاولات عدة، نجح إيموبيلي في تسجيل الهدف الثاني بعدما رد له كوريا الهدية بتمريرة خلف الدفاع داخل المنطفة أسكنها بيمناه على يسار الحارس لورنزو أندريناتشي (82).

ووسع ايموبيلي الفارق إلى أربعة أهداف عن مطارده المباشر على لائحة الهدافين الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس الذي يحل ضيفا على كالياري لاحقا، وعزز حظوظه بتحقيق جائزة "الحذاء الاوروبي" لأفضل هداف في الدوريات المحلية.



وأنعش ليتشي آماله في البقاء بفوزه الثمين على مضيفه أودينيزي 2-1، مستغلا السقوط الكبير لمنافسه الوحيد على البقاء جنوى السابع عشر أمام مضيفه ساسوولو بخماسية نظيفة.

وكان أودينيزي البادئ بالتسجيل عبر البرازيلي سمير كايتانو دي سوزا (36)، لكن ليتشي رد بهدفين لماركو ماركوزو (40 من ركلة جزاء) وجانلوكا لابادولا (81).

وعزز ليتشي موقعه في المركز الثامن عشر برصيد 35 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف جنوى، وتأجل بالتالي تحديد الفريق الثالث الذي سيرافق سبال وبريشيا إلى الدرجة الثانية إلى المرحلة الأخيرة السبت، حيث يلعب جنوى مع ضيفه هيلاس فيرونا، وليتشي مع بارما.

وسجل الإيفواري حامد جونيور تراوري (26) ودومينيكو بيراردي (39) وفرانشيسكو كابوتو (66 و77) وجاكومو راسبادوري (74) أهداف ساسوولو.

وأكرم هيلاس فيرونا وفادة ضيفه سبال بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها سامويل دي كاريميني (7 و11) ودافيدي فاراوني (47).



وحذا حذوه فيورنتينا بتغلبه على ضيفه بولونيا برباعية نظيفة بينها ثلاثية لفيديريكو كييزا (48 و54 و89) وهدف للصربي نيكولا ميلنكوفيتش (74).

