لاتسيو وكالياري يرتقيان إلى المركز الثالث مؤقتاً

في المباراة الأولى، تابع لاتسيو انتفاضته في الآونة الأخيرة وأضاف ليتشي إلى قائمة ضحاياه عندما تغلب عليه بأربعة أهداف للأرجنتيني خواكين كوريا (30 و80) والصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش (62) وتشيرو إيموبيلي (77 من ركلة جزاء) مقابل هدفين سجلهما جانلوكا لابادولا (40) وأندريا لا مانتيا (85).

وأهدر السنغالي خوما بابكار ركلة جزاء للضيوف في الدقيقة 67.

وهو الفوز الرابع على التوالي للاتسيو والسابع هذا الموسم فرفع رصيده إلى 24 نقطة بفارق نقطتين عن روما الذي يحل ضيفا لاحقا على بارما لاحقا، وأتالانتا المتعادل مع مضيفه سمبدوريا صفر-صفر.

وفي الثانية، حسم كالياري نتيجة المباراة في الشوط الاول بتسجيله ثلاثة اهداف عن طريق الكرواتي ماركو روغ (17) وفابيو بيساكاني (26) والارجنتيني جيوفاني سيميوني، نجل دييغو مدرب اتلتيكو مدريد الإسباني (34).

وفي الشوط الثاني اضاف البرازيلي جواو بدرو الرابع (54) والبلجيكي راديا ناينغولان الخامس (65)، قبل ان يرد فيورنتينا بهدفين بعد فوات الاوان سجلهما الصربي دويان فلاهوفيتش (75 و87).

وهو الفوز الثالث على التوالي لكالياري والسابع هذا الموسم فرفع رصيده إلى 24 نقطة بفارق الأهداف خلف لاتسيو.