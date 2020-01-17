لاتسيو لمواصلة رحلة ملاحقة يوفنتوس وانتر

يسعى لاتسيو إلى مواصلة سلسلة انتصاراته المتتالية والضغط على يوفنتوس المتصدر وإنتر ميلان مطارده المباشر عندما يستضيف سمبدوريا السادس عشر السبت في افتتاح المرحلة العشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وضرب لاتسيو بقوة في مبارياته العشر الأخيرة في الدوري وحسم نقاطها الثلاث في صالحه ليفرض نفسه منافساً قوياً ليوفنتوس وإنتر ميلان على اللقب كونه يتخلف بفارق ست نقاط خلف فريق "السيدة العجوز" وأربع نقاط خلف "إنترناسيونالي"، علماً بأن الممثل الثاني للعاصمة روما يملك مباراة مؤجلة ضد هيلاس فيرونا.

ويعول لاتسيو على سجل مهاجمه الدولي تشيرو إيموبيلي متصدر لائحة الهدافين برصيد 20 هدفاً، لإضافة سمبدوريا إلى قائمة ضحاياه .

ويدخل لاتسيو المباراة بمعنويات عالية عقب فوزه الكبير على ضيفه كريمونيزي (4-صفر) في ثمن نهائي مسابقة الكأس التي يحمل لقبها، لكن رجال المدرب سيموني إينزاغي مطالبون بالحذر أمام سمبدوريا العائد الى نغمة الانتصارات بفوز كبير على بريشيا 5-1 الأحد الماضي.

العودة إلى مسقط الرأس

يعود أنطونيو كونتي إلى مسقط رأسه وفريق بداياته الكروية عندما يحل فريقه إنتر ميلان ضيفاً على ليتشي الأحد وكله أمل في كسب النقاط الثلاث للضغط على يوفنتوس المتصدر والذي يستضيف بارما في اليوم ذاته.

وبدأ كونتي مسيرته الكروية مع ليتشي عام 1985 ولعب في صفوفه حتى عام 1991 عندما انتقل إلى صفوف يوفنتوس الذي اختتم مشواره معه عام 2004.

وفرط إنتر ميلان في شراكة الصدارة مع يوفنتوس في المرحلة الماضية بتعادله مع ضيفه أتالانتا وفوز فريق السيدة العجوز على مضيفه روما فبات يتخلف عنه بفارق نقطتين.

ويبدو إنتر مرشحا بقوة لكسب النقاط الثلاث أمام ليتشي العائد حديثاً الى دوري الاضواء والذي يعاني الامرين من أجل البقاء حيث يحتل المركز السابع عشر برصيد 15 نقطة فقط واهتزت شباكه 38 مرة في أسوأ خط دفاع في الكالتشيو مشاركة مع جنوى الثامن عشر.

كما أن إنتر استهل مشواره في الدوري هذا الموسم بالفوز على ليتشي برباعية نظيفة في المرحلة الأولى.

ويأمل رجال المدرب ماوريتسيو ساري في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز على ضيفهم بارما للتشبث بالصدارة.

ويعود إلى صفوف فريق السيدة العجوز هدافه الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي غاب بسبب التهاب في الجيوب الأنفية، عن المباراة الأخيرة ضد أودينيزي (4-صفر) الأربعاء في ثمن نهائي مسابقة الكأس، حيث سيعزز قوته الضاربة إلى جانب المتألق الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا، ومواطنه غونزالو هيغواين.

ويلعب السبت أيضاً ساسوولو مع تورينو، ونابولي مع فيورنتينا، والأحد ميلان مع أودينيزي، وبولونيا مع فيرونا، وبريشيا مع كالياري، وجنوى مع روما، على أن تختتم المرحلة الإثنين بلقاء أتالانتا مع سبال.