كين يمنح يوفنتوس فوزاً مهماً ويقفز به إلى مربع الصدارة



وأحرز كين هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 60، ليرفع رصيد يوفنتوس إلى 28 نقطة في المركز الثالث مؤقتاً في انتظار لاتسيو الذي يحتل المركز الرابع بفارق نقطة ويستضيف مونتسا لاحقاً.



في المقابل، تجمّد رصيد فيرونا عند خمس نقاط في قاع الترتيب.



وتمكّن يوفنتوس من حسم المباراة في الدقيقة 60 بالشوط الثاني، عندما مرّر الفرنسي أدريان رابيو كرة إلى كين الذي انطلق باتجاه منطقة الجزاء وسدد كرة ضعيفة ارتطمت بقدم المدافع وغيّرت مسارها، فخادعت الحارس وهزّت الشباك.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لفيرونا (83) بعد تدخّل من لياناردو بونوتشي على البديل سيموني فيردي، قبل أن يلغيها بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (في إيه آر) التي أظهرت لمس مدافع يوفنتوس للكرة أولاً.



وشهدت المباراة في خواتيمها طرداً للمدافع البرازيلي أليكس ساندرو بالبطاقة الحمراء المباشرة بعد عرقلة كيفن لازانيا قبل دخوله منطقة الجزاء للانفراد.