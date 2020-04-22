كوستا يعتبر ديبالا الأفضل في يوفنتوس

وفي حوار مباشر مع متابعيه على موقع "انستغرام"، قال كوستا "أفضل لاعب في يوفنتوس، هو باولو ديبالا. ثم بالطبع هناك رونالدو".

وقبل إصابته بفيروس كورونا المستجد، قدم ديبالا موسماً جيداً مع "السيدة العجوز" فسجل 7 أهداف و5 تمريرات حاسمة في 24 مباراة في الدوري، و3 أهداف و3 تمريرات حاسمة في 7 مباريات في دوري أبطال أوروبا.

في المقابل، يتصدر رونالدو (35 عاماً) ترتيب هدافي يوفنتوس ضمن الدوري مع 21 هدفاً، ليحتل حامل اللقب صدارة الترتيب أمام لاتسيو، قبل تعليق المنافسات الشهر الماضي بسبب فيروس "كوفيد-19".

وبعد قدوم رونالدو من ريال مدريد الاسباني، تقلص حجم مشاركات كوستا (29 عاما)، لاعب بايرن ميونيخ الالماني السابق، في التشكيلة الاساسية للمدرب ماوريسيو سارّي.

ويحمل ديبالا (26 عاما) الوان "بيانكونيري" منذ 2015 واحرز معه لقب الدوري المحلي اربع مرات متتالية.