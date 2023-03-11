كفاراتسخيليا يقود نابولي لاستعادة سكة الانتصارات وفارق الـ18 نقطة عن إنتر

وساهم كفاراتسخيليا في فوز نابولي على ضيفه أتالانتا برغامو 2-صفر السبت على ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" في نابولي في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وافتتح كفاراتسخيليا التسجيل بهدف رائع في الدقيقة 60 وأضاف المدافع الكوسوفي أمير رحماني (77) الهدف الثاني.

ورفع "كفارا" رصيده إلى 11 هدفاً في موسمه الأول في "سيري أ" و13 في جميع المسابقات.

وعوَض نابولي خسارته الثانية هذا الموسم في الدوري والأول على أرضه عندما سقط أمام لاتسيو صفر-1 في المرحلة الماضية حين توقف مسلسل انتصاراته المتتالية في الكالتشيو عند ثمانية، فحقق فوزه الـ22 معززاً موقعه في الصدارة برصيد 68 نقطة ومستعيداً فارق النقاط الـ18 أمام مطارده المباشر إنتر ميلان الذي خسر أمام مضيفه سبيتسيا 1-2 الجمعة في افتتاح المرحلة.

كما أكد الفريق الجنوبي استعداده الجيد للمواجهة التاريخية أمام ضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني الأربعاء المقبل في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا حيث يسعى إلى حجز بطاقته للمرة الأولى منذ تأسيسه إلى ربع النهائي بعدما كان فاز بثنائية نظيفة ذهاباً في فرانكفورت.



واستعاد أودينيزي نغمة الانتصارات أيضاً بفوز ثمين على مضيفه إمبولي 1-صفر سجله البرازيلي رودريغو بيكاو في الدقيقة 54.

