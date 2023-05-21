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الدوري الإيطالي

كريمونيزي يهبط رسمياً إلى الدرجة الثانية

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هبط كريمونيزي رسمياً إلى دوري الدرجة الثانية الإيطالية لكرة القدم بعد موسم واحد في دوري الأضواء، وذلك بعد تعادل سبيتسيا ومضيفه ليتشي سلباً الأحد ضمن منافسات المرحلة السادسة والثلاثين من الدرجة الأولى.

AFP

وبات كريمونيزي، صاحب المركز التاسع عشر ما قبل الأخير، على بُعد سبع نقاط من أول المراكز الآمنة الذي يحتله سبيتسيا السابع عشر (24 مقابل 31)، قبل مباراتين من نهاية الموسم، وبالتالي بات من المستحيل اللحاق به.

ولحق كريمونيزي بسبمدوريا المتذيل (18 نقطة) الذي سبق وهبط سابقاً إلى الدرجة الثانية.

وتتنافس ثلاثة فرق في آخر مرحلتين لتفادي احتلال المركز الثامن عشر الذي يعيد صاحبه إلى "سيري ب" وهي فيرونا (30)، سبيتسيا (31) وليتشي (33).

وتأكد صعود فريقين حتى الآن الموسم المقبل من الدرجة الثانية هما جنوى وفروزينوني.
 

الدوري الإيطالي كريمونيزي
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