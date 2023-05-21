كريمونيزي يهبط رسمياً إلى الدرجة الثانية

وبات كريمونيزي، صاحب المركز التاسع عشر ما قبل الأخير، على بُعد سبع نقاط من أول المراكز الآمنة الذي يحتله سبيتسيا السابع عشر (24 مقابل 31)، قبل مباراتين من نهاية الموسم، وبالتالي بات من المستحيل اللحاق به.

ولحق كريمونيزي بسبمدوريا المتذيل (18 نقطة) الذي سبق وهبط سابقاً إلى الدرجة الثانية.

وتتنافس ثلاثة فرق في آخر مرحلتين لتفادي احتلال المركز الثامن عشر الذي يعيد صاحبه إلى "سيري ب" وهي فيرونا (30)، سبيتسيا (31) وليتشي (33).

وتأكد صعود فريقين حتى الآن الموسم المقبل من الدرجة الثانية هما جنوى وفروزينوني.

