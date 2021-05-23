English
العربية
الدوري الإنكليزي
الدوري الإيطالي

كريستيانو رونالدو هدافاً للدوري الإيطالي

من قبل

توج البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس بجائزة هداف الدوري الإيطالي لموسم 2020-2021.

AFP

وأنهى رونالدو الموسم برصيد 29 هدفاً وقع عليها في 33 مباراة، علماً أنه جلس احتياطياً في مباراة السيدة العجوز الأخيرة في الدوري الأحد ضد بولونيا.

وهذه المرة الأول التي يفوز فيها لاعب من يوفي بجائزة هداف الدوري منذ فوز أليساندرو ديل بيرو موسم 2007-2008.

علماً أن الدون بات أول لاعب برتغالي يفوز بهذه الجائزة.

وبات رونالدو بحسب عدد من وسائل الإعلام، اللاعب الوحيد الذي توج بجائزة الهداف في الدوري الإنكليزي والإسباني والإيطالي.

وحل البلجيكي روميلو لوكاكو الفائز مع فريقه إنتر ميلان بلقب الدوري، في المركز الثاني على لائحة ترتيب الهدافين، برصيد 24 هدفاً سجلها في 36 مباراة خاضها هذا الموسم.

روميلو لوكاكو كريستيانو رونالدو يوفنتوس
السابق ميلان ويوفنتوس يحسمان صعودهما
اقرأ
ميلان ويوفنتوس يحسمان صعودهما إلى دوري أبطال أوروبا
التالي يوفنتوس يستفيد من هدية فيرونا
اقرأ
يوفنتوس يستفيد من هدية فيرونا ويصعد للأبطال

آخر الأحداث

>