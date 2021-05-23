كريستيانو رونالدو هدافاً للدوري الإيطالي

وأنهى رونالدو الموسم برصيد 29 هدفاً وقع عليها في 33 مباراة، علماً أنه جلس احتياطياً في مباراة السيدة العجوز الأخيرة في الدوري الأحد ضد بولونيا.

وهذه المرة الأول التي يفوز فيها لاعب من يوفي بجائزة هداف الدوري منذ فوز أليساندرو ديل بيرو موسم 2007-2008.

علماً أن الدون بات أول لاعب برتغالي يفوز بهذه الجائزة.

وبات رونالدو بحسب عدد من وسائل الإعلام، اللاعب الوحيد الذي توج بجائزة الهداف في الدوري الإنكليزي والإسباني والإيطالي.

وحل البلجيكي روميلو لوكاكو الفائز مع فريقه إنتر ميلان بلقب الدوري، في المركز الثاني على لائحة ترتيب الهدافين، برصيد 24 هدفاً سجلها في 36 مباراة خاضها هذا الموسم.