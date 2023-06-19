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الدوري الإيطالي

كريستانتي يمدد عقده مع روما حتّى عام 2027

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مدد لاعب الوسط الدولي بريان كريستانتي عقده مع روما، سادس الدوري الإيطالي لكرة القدم، حتّى عام 2027، حسب ما أفاد الإثنين نادي العاصمة.

Reuters

ونقلت وسائل إعلام محلية أن روما عمد إلى زيادة راتب كريستانتي الذي كان من المقرر أن ينتهي عقده في نهاية موسم 2023-2024، إلى 2.8 مليون يورو (3.1 ملايين دولار). 


وفاز لاعب الوسط البالغ 28 عاماً والذي يدافع عن قميص روما منذ 2018، بلقب مسابقة "كونفرنس ليغ" تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عام 2022، قبل أن يصل إلى نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" هذا العام حيث خسر أمام إشبيلية الإسباني بركلات الترجيح 1-4 بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي. 

كما خاض كريستانتي 33 مباراة مع منتخب بلاده، وساهم في فوزه بلقب أمم أوروبا 2021.

 

جوزيه مورينيو روما بريان كريستانتي
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