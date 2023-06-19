كريستانتي يمدد عقده مع روما حتّى عام 2027

ونقلت وسائل إعلام محلية أن روما عمد إلى زيادة راتب كريستانتي الذي كان من المقرر أن ينتهي عقده في نهاية موسم 2023-2024، إلى 2.8 مليون يورو (3.1 ملايين دولار).

"روما أصبحت عائلتي الثانية، كنت أرغب في الاستمرار أكثر رفقة الذئاب وأنا سعيد حقًا الآن بعد أن تم ذلك، أود أن أشكر المالكين والنادي على هذا العقد الجديد" ❤️#روما | @Cristante 💬 pic.twitter.com/l1QzEvABgV — اي إس روما عربي (@ASRomaArabic) June 19, 2023



وفاز لاعب الوسط البالغ 28 عاماً والذي يدافع عن قميص روما منذ 2018، بلقب مسابقة "كونفرنس ليغ" تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عام 2022، قبل أن يصل إلى نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" هذا العام حيث خسر أمام إشبيلية الإسباني بركلات الترجيح 1-4 بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

كما خاض كريستانتي 33 مباراة مع منتخب بلاده، وساهم في فوزه بلقب أمم أوروبا 2021.



