كالياري ينجو من الخسارة أمام ساسوولو ويستعيد المركز الرابع

وبدا ساسوولو في طريقه لإسداء خدمة لروما الذي صعد السبت إلى المركز الرابع على حساب كالياري بتعادله السلبي مع إنتر ميلان المتصدر، وذلك بإنهائه الشوط الأول متقدماً على مضيفه إلا أن الأخير لم يستسلم وعاد في الشوط الثاني حتى نجح في خطف نقطة التعادل واستعادة المركز الرابع بهدف سجله البديل دانييلي راغاتسو في الدقيقة الأخيرة.

وحافظ كالياري بالتالي على سجله الخالي من الهزائم للمرحلة الثالثة عشرة توالياً، وتحديداً منذ الخسارة أمام إنتر ميلان 1-2 في الأول من أيلول/سبتمبر.

ورغم تفريطه بالفوز، أكد ساسوولو أنه يشكل عقدة لكالياري الذي لم يذق طعم الفوز على منافسه في المواجهات الست الأخيرة بينهما، وتحديدا منذ 22 كانون الأول/ديسمبر 2016 (4-3)، كما أنه لم يفز عليه في أي من المباريات التي أقيمت بين الفريقين في "مابي ستاديوم" منذ صعود ساسوولو الى دوري الأضواء موسم 2013-2014.

ووجد كالياري نفسه متخلفاً منذ الدقيقة 6 بالهدف الثامن هذا الموسم لدومينيكو بيراردي إثر هجمة مرتدة سريعة وتمريرة من الصربي فيليب ديوريشيتش.

وبقيت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 36 حين سجل ديوريشيتش الهدف الثاني لساسوولو وعقد مهمة كالياري الذي دخل إلى استراحة الشوطين وهو في وضع صعب جدا، إلا أن الحياة عادت اليه في بداية الشوط الثاني حين قلص الفارق برأسية البرازيلي جواو بدرو (51).

ورفع جواو بدرو رصيده إلى 10 أهداف هذا الموسم، وأصبح ثاني لاعب فقط في تاريخ كالياري يصل إلى هذا العدد من الأهداف في المراحل الـ15 الأولى بعد لويجي ريفا الذي حقق هذا الأمر مرتين بحسب موقع "أوبتا" للإحصاءات (موسمي 1968-1969 و1973-1974).

وحصل بعدها ساسوولو على فرصة ذهبية للتقدم مجدداً بفارق هدفين عندما تسبب البديل اليوناني خارالامبوس ليكويانيس بركلة جزاء بعد أن لمس الكرة بيده داخل المنطقة، لكن الحظ عاند بيراردي بعدما وقفت العارضة في وجهه، ثم تدخل القائم أيضاً للوقوف في وجه متابعة من أحد زملائه (65).

ودفع ساسوولو ثمن هذه الفرصة إذ خطف البديل دانييلي راغاتسو هدف التعادل لكالياري في الدقيقة الأخيرة بتسديدة من زاوية صعبة، إثر لعبة جماعية وتوغل في المنطقة من جواو بدرو الذي فشل في التسديد نحو الشباك لكن الكرة سقطت في طريق راغاتسو على الجهة اليمنى، فسددها في الزاوية اليسرى لمرمى ابن الـ18 عاما ستيفانو توراتي الذي كان يخوض مباراته الثانية في دوري الأضواء.

وأثبت كالياري مجددا أنه فريق لا يعرف معنى الاستسلام، إذ فاز في المرحلة الماضية على سمبدوريا 4-3 بهدف الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للبديل البرتو تشيري، في مباراة تخلف فيها صفر-2 و1-3 لكنه نجح في العودة من بعيد.

