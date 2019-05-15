كالياري يفلت من عقوبة الهتافات العنصرية

وتعرّض الشاب كين (20 عاماً) لوابل من الإهانات العنصرية بعد احتفاله بالتسجيل فاتحاً ذراعيه أمام جماهير كالياري خلال فوز يوفنتوس (2-صفر) في سردينيا.

كما واجه لاعبا يوفنتوس الفرنسي بليز ماتويدي والبرازيلي أليكس ساندرو "هتافات القردة" في المباراة ضمن المرحلة 30 من الدوري الإيطالي.

لكن لجنة الانضباط في رابطة الدوري الإيطالي رأت الثلاثاء أنّ "الهتافات المعنية بغيضة، لكن تأثيرها كان محدوداً على مجريات المباراة".

وفي نهاية المباراة، رأى المدافع ليوناردو بونوتشي، زميل كين، أنّ "الخطأ" مشترك بين الطرفين بنسبة "50-50"، قبل أن يلطف تصريحه لاحقاً مندداً بجميع أشكال العنصرية.

