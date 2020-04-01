كالياري يعلن تنازل اللاعبين والعاملين عن أجورهم لمدة شهر

وتوقف الدوري الإيطالي، مثل باقي المسابقات المحلية حول العالم، ولا يوجد أي مؤشر على موعد استئنافه مرة أخرى رغم أن الاتحاد المحلي قال إنه يريد إنهاء الموسم.

وقال جيليني في مقابلة مع محطة تلفزيونية محلية في سردينيا يوم الأربعاء "ألاحظ شعوراً طيباً بالمسؤولية. تخلى العاملين بالنادي وليس اللاعبين فقط عن أجورهم لمدة شهر. هذه لفتة طيبة تشير إلى شعور كبير بالمسؤولية تسمح لنا بتقليص الخسائر. في حال عدم استئناف المسابقة مرة اخرى سنرى ما يمكن أن نفعله في الشهور القليلة المقبلة. حتى الآن يسعنا فقط توجيه الشكر لكل من قام بهذه اللفتة الطيبة".

وأعلن يوفنتوس حامل اللقب يوم السبت الماضي موافقة لاعبيه على تخفيض أجورهم خلال الفترة من آذار/مارس وحتى حزيران/يونيو لمساعدة النادي على تجاوز الأزمة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن إنتر ميلان أيضاً اقترب من التوصل لاتفاق مع لاعبيه على تخفيض أجورهم.