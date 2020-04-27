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الدوري الإيطالي

قميص مارادونا يستعيد قيمته في نابولي

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جمع قميص ارتداه أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا فترة لعبه مع نابولي، خمسة وخمسين ألف يورو في مزاد من أجل مساعدة المدينة الجنوبية.

Reuters

وارتدى مارادونا هذا القميص تحديداً قبل ثلاثة وثلاثين عاماً وأهداه إلى زميله السابق في نابولي تشيرو فيرارا الذي أطلق رفقة قائد منتخب إيطاليا سابقاً فابيو كانافارو حملة تبرعات للمساعدة في ظل الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الإغلاق التام الذي فرضته الحكومة. 

بدوره توجه مارادونا بالشكر إلى زميله السابق فيرارا في رسالة على فايسبوك، قائل فيها: "لقد فزنا بمباراة أخرى لنابولي وأحبائنا أهالي نابولي. ربما قد تكون المباراة الأهم وفزنا بها معاً. نحن متحدون بالطريقة التي كنا عليها دائماً".

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