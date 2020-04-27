قميص مارادونا يستعيد قيمته في نابولي

وارتدى مارادونا هذا القميص تحديداً قبل ثلاثة وثلاثين عاماً وأهداه إلى زميله السابق في نابولي تشيرو فيرارا الذي أطلق رفقة قائد منتخب إيطاليا سابقاً فابيو كانافارو حملة تبرعات للمساعدة في ظل الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الإغلاق التام الذي فرضته الحكومة.



بدوره توجه مارادونا بالشكر إلى زميله السابق فيرارا في رسالة على فايسبوك، قائل فيها: "لقد فزنا بمباراة أخرى لنابولي وأحبائنا أهالي نابولي. ربما قد تكون المباراة الأهم وفزنا بها معاً. نحن متحدون بالطريقة التي كنا عليها دائماً".