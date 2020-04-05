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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإيطالي

فيورنتينا يعلن شفاء ثلاثة لاعبين من فيروس كورونا

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زفّ فيورنتينا الإيطالي خبراً ساراً وسط الضباب الذي فرضه انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) في العالم أجمع.

Reuters

وأعلن فيورنتنيا اليوم الأحد في حسابه الرسمي على الإنترنت أنّ نتائج فحوصات فيروس كورونا لثلاثة من لاعبيه تحولت من إيجابية إلى سلبية.

وجاء في بيان فيرونتينا: "يسعدنا الإعلان أن نتائج الفحوصات لكوتروني وبيزيلا وفلاهوفيتش، لم تعد إيجابية بشأن كوفيد-19".

وشكر فيورنتينا اللاعبين الثلاثة باتريك كوتروني والأرجنتيني بيزيلا والصربي فلاهوفيتش والكادر الطبي على التزامهم وجهودهم خلال الأيام الماضية.

وضرب فيروس كورونا العديد من نجوم كرة القدم حول العالم وأبرزهم الأرجنتيني ديبالا والفرنسي ماتويدي وروغاني من يوفنتوس الإيطالي.

وأوقف انتشار فيروس كورونا النشاطات الرياضية في معظم دول العالم كما تسبب بأزمات اقتصادية كبرى لدى العديد من الأندية.

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