فيورنتينا يعلن شفاء ثلاثة لاعبين من فيروس كورونا

وأعلن فيورنتنيا اليوم الأحد في حسابه الرسمي على الإنترنت أنّ نتائج فحوصات فيروس كورونا لثلاثة من لاعبيه تحولت من إيجابية إلى سلبية.

وجاء في بيان فيرونتينا: "يسعدنا الإعلان أن نتائج الفحوصات لكوتروني وبيزيلا وفلاهوفيتش، لم تعد إيجابية بشأن كوفيد-19".

وشكر فيورنتينا اللاعبين الثلاثة باتريك كوتروني والأرجنتيني بيزيلا والصربي فلاهوفيتش والكادر الطبي على التزامهم وجهودهم خلال الأيام الماضية.

وضرب فيروس كورونا العديد من نجوم كرة القدم حول العالم وأبرزهم الأرجنتيني ديبالا والفرنسي ماتويدي وروغاني من يوفنتوس الإيطالي.

وأوقف انتشار فيروس كورونا النشاطات الرياضية في معظم دول العالم كما تسبب بأزمات اقتصادية كبرى لدى العديد من الأندية.