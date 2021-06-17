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بطولة أمم أوروبا 2020
الدوري الإيطالي

فيورنتينا يعلن انفصاله عن غاتوزو بعد ثلاثة أسابيع على تعيينه

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انتهت رحلة مدرب فيورنتينا الإيطالي جينارو غاتوزو مع فريقه الجديد بعد ثلاثة أسابيع فقط من تعيينه، بحسب الموقع الرسمي لفيورنتينا.

AFP

وأعلن فيورنتينا في موقعه الرسمي على الإنترنت عن الاتفاق مع غاتوزو على إنهاء العلاقة بالتراضي قبل بدء الموسم.

وكان فيورنتينا تعاقد مع غاتوزو الذي ترك منصبه مدرباً لنابولي في نهاية الموسم الفائت، في 25 أيار/مايو الماضي ووقع عقداً معه لمدة عامين على أن يبدأ ممارسة عمله رسمياً في الأول من تموز/يوليو.

لكن يبدو أن وجهات نظر مختلفة في ما يتعلق بالتعاقدات أدت إلى اعتذار غاتوزو عن قبول المهمة، لا سيما مسألة ضم لاعب وسط بورتو البرتغالي سيرجيو اوليفيرا ومواطنه غونسالو غيديش جناح فالنسيا الإسباني، بحسب ما كشفت شبكة "سكاي ايطاليا" وصحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت".

وكان غاتوزو الفائز بكأس العالم في صفوف منتخب بلاده عام 2006 وبدوري أبطال أوروبا مرتين مع ميلان، استلم منصبه خلفاً لجوزيبي ياكيني الذي أشرف على فيورنتينا على فترتين الموسم الماضي.

وأنهى فيورنيتنا الدوري الايطالي الموسم الفائت في المركز الثالث عشر.
 

الدوري الإيطالي فيورنتينا جينارو غاتوزو
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