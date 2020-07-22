فيرونا يمدد عقد مدربه يوريتش لثلاثة أعوام

واستلم يوريتش (44 عاما) الإدارة الفنية لهيلاس فيرونا الصيف الماضي بعد صعوده إلى الدرجة الأولى، ونجح في قيادته إلى تحقيق نتائج جيدة هذا الموسم حيث يحتل المركز التاسع بعيدا عن مراكز الهبوط.

وقال النادي "فيرونا توصل إلى اتفاق كامل ومرضٍ مع يوريتش وجهازه الفني لتمديد عقودهم للسنوات الثلاث المقبلة حتى 30 حزيران/يونيو 2023".

وكان لاعب الوسط الدولي الكرواتي السابق الذي أمضى معظم مشواره الكروي في إيطاليا، مساعدا لمدرب أتالانتا جان بييرو غاسبريني في جنوى وإنتر ميلان وباليرمو، قبل تدريب مانتوفا وكروتوني وجنوى، حيث أقيل ثلاث مرات من قبل الأخير.