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الدوري الإيطالي
الدوري الإيطالي

فيرونا يمدد عقد مدربه يوريتش لثلاثة أعوام

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أعلن نادي هيلاس فيرونا تاسع الدوري الإيطالي لكرة القدم الأربعاء تمديد عقد مدربه الكرواتي إيفان يوريتش لمدة ثلاثة أعوام.

AFP

واستلم يوريتش (44 عاما) الإدارة الفنية لهيلاس فيرونا الصيف الماضي بعد صعوده إلى الدرجة الأولى، ونجح في قيادته إلى تحقيق نتائج جيدة هذا الموسم حيث يحتل المركز التاسع بعيدا عن مراكز الهبوط.

وقال النادي "فيرونا توصل إلى اتفاق كامل ومرضٍ مع يوريتش وجهازه الفني لتمديد عقودهم للسنوات الثلاث المقبلة حتى 30 حزيران/يونيو 2023".

وكان لاعب الوسط الدولي الكرواتي السابق الذي أمضى معظم مشواره الكروي في إيطاليا، مساعدا لمدرب أتالانتا جان بييرو غاسبريني في جنوى وإنتر ميلان وباليرمو، قبل تدريب مانتوفا وكروتوني وجنوى، حيث أقيل ثلاث مرات من قبل الأخير.

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