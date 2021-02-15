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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإيطالي

فيرونا يقلب تأخره إلى فوز على بارما

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تغلب هيلاس فيرونا على ضيفه بارما 2-1 الاثنين في ختام مباريات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

beIN SPORTS

وتمكن الفريق المضيف من قلب تأخره إلى انتصار، فبعد أن تقدم بارما من ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة نفذها بنجاح السلوفاكي يوراي كوتشكا، جاء التعادل سريعا بعد مرور خمس دقائق بهدف سجله ألبرتو غراسي مدافع الضيوف بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يحقق فيرونا الفوز بهدف للتشيكي أنتونين باراك في الدقيقة 61 ليرفع فيرونا رصيده إلى 33 نقطة في المركز التاسع، مقابل 13 نقطة لبارما في المركز قبل الأخير.
 

الدوري الإيطالي هيلاس فيرونا بارما
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