فيرونا يقلب تأخره إلى فوز على بارما

وتمكن الفريق المضيف من قلب تأخره إلى انتصار، فبعد أن تقدم بارما من ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة نفذها بنجاح السلوفاكي يوراي كوتشكا، جاء التعادل سريعا بعد مرور خمس دقائق بهدف سجله ألبرتو غراسي مدافع الضيوف بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يحقق فيرونا الفوز بهدف للتشيكي أنتونين باراك في الدقيقة 61 ليرفع فيرونا رصيده إلى 33 نقطة في المركز التاسع، مقابل 13 نقطة لبارما في المركز قبل الأخير.

