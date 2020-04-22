أكد لوكاكو (26 عاماً) بأن 23 لاعباً من بين 25 لاعباً في انتر ميلان أصيبوا بالحمى في شهر كانون الثاني/يناير في تصريح لبرنامج تلفزيوني في بلجيكا قائلاً: "كان لدينا في شهر ديسمبر (2019) عطلة، عدنا للتدريبات وأجزم بأن 23 لاعباً من بين 25 لاعباً كانوا يعانون من الحمى".

وأضاف الهداف التاريخي لمنتخب بلجيكا (52 هدفاً) قائلاً: "حقاً أنا لا أمزح، خضنا مباراة كالياري يوم 26 يناير وبعد حوالي 25 دقيقة غادر أحد مدافعينا أرض الملعب، لم يكن قادراً على الاستمرار وكاد أن يفقد الوعي. كان الجميع يعانون من السعال والحمى".

وأردف المهاجم السابق لفريق مانشستر يونايتد الإنكليزي قائلاً: "في الحركات الاحمائية التي سبقت المواجهة، كانت حرارة جسمي غير عادية. فأنا لم أصب بالحمى منذ سنوات".

وختم لوكاكو قائلاً: "بعد انتهاء المباراة كان هناك عشاء على شرف ضيوف أحد الشركات، اعتذرت لهم وتوجهت مباشرة نحو الفراش. لم نقم وقتها بالتحاليل الخاصة بفيروس كورونا المستجد، لذلك نحن لا نعرف ان كنا أصبنا به أم لا".

