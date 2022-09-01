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الدوري الإيطالي

فوز صعب ليوفنتوس ونابولي يتعثّر أمام ليتشي

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حقق يوفنتوس فوزاً صعباً أمام ضيفه سبيتسيا بهدفين نظيفين الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة الرابعة من الدوري الإيطالي في كرة القدم.

Reuters

وأحرز الصربي دوشان فلاهوفيتش الهدف الأول للسيدة العجوز في الدقيقة التاسعة، قبل أن يحسم البولندي المعار أركاديوش ميليك النتيجة بهدف ثان (90+2).

وبهذا الفوز رفع يوفنتوس رصيده إلى 8 نقاط في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد سبيتسيا عند 4 نقاط في المركز الثالث عشر.

وبعدد النقاط نفسه، احتل نابولي المركز الثالث بعد تعثّره أمام ليتشي الصاعد حديثاً 1-1.

وتقدم نابولي عن طريق المقدوني الشمالي إليف إلماس (27)، غير أن ليتشي أدرك التعادل في الدقيقة 31 عن طريق لورنتسو كولومبو.

في المقابل، سقط لاتسيو في فخ التعادل مع مضيفه سمبدوريا 1-1.

وفاز أودينيزي على فيورنتينا (1-0) بينما تعادل إمبولي مع فيرونا 1-1.
 

لاتسيو يوفنتوس نابولي الدوري الإيطالي
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