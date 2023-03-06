فوز صعب لساسوولو على كريمونيزي

وكان ساسوولو في طريقه الى تحقيق فوز سهل عندما حسم الشوط الأول بهدفين سجلهما الفرنسي أرمان لوريينتيه (26) ودافيدي فراتيسي (41)، لكن كريمونيزي رد بثنائية للنيجيري سيريال ديسيرس في الشوط الثاني (62 و83)، قبل أن يخطف الألباني نديم بايرامي هدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وواصل ساسوولو صحوته بفوزه الثاني تواليا والثامن هذا الموسم فارتقى الى المركز الثالث عشر برصيد 30 نقطة، فيما عاد كريمونيزي الى سكة الهزائم عقب فوزه على ضيفه روما 2-1 في المرحلة الماضية.

وهي الخسارة الخامسة عشرة لكريمونيزي هذا الموسم فتجمد رصيده عند 12 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير بفارق الأهداف أمام سمبدوريا الأخير.

وحقق تورينو فوزا صعبا أيضا على حساب ضيفه بولونيا بهدف وحيد سجله الإيفواري يان كاراموه في الدقيقة 22 ليرفع تورينو رصيده إلى 34 نقطة في المركز التاسع.