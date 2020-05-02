فلوريان توفان محط أنظار ميلان



أفادت تقارير إعلامية إيطالية أن ميلان يسعى لضمّ جناح أولمبيك مرسيليا الطائر فلوريان توفان إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت الأنباء الواردة من إيطاليا أن ميلان اتصل بمحيط اللاعب لجس نبضه دون ذكر تفاصيل إضافية عن الموضوع.

ويبدو الـ"روسونيري" جادا في مسعاه خصوصاً وأن المهاجم الفائز مع منتخب "الديوك" بلقب كأس العالم لكرة القدم في روسيا عام 2018 لن يكلف خزينة العملاق الإيطالي كثيراً إذ ينتهي عقده مع مرسيليا صيف العام المقبل.

ويعدّ فلوريان توفان (27 عاماً) الذي تقمّص ألوان غرونوبل وباستيا ومرسيليا ونيوكاسل يونايتد الإنكليزي من خيرة مهاجمي الكرة الفرنسية في السنوات الأخيرة.

يذكر أن الدولي الفرنسي مطلوب أيضاً في عدة أندية أوروبية أخرى على غرار فالنسيا الإسباني وإنتر وروما الإيطاليين.



