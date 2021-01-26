غوميز: "أغادر أتالانتا وهو في قمة أوروبا"

وأشارت تقارير صحافية إلى أن نادي مدينة برغامو توصل الى اتفاق مع إشبيليه الإسباني للتخلي عن خدمات مهاجمه بعد توتر العلاقة مع المدرب جان بييرو غاسبيريني، ما أبعده عن مباريات الفريق في الآونة الأخيرة.

وقال الأرجنتيني (32 عامًا) لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا" إنها "مشاعر متباينة بعد سنين طويلة في هذه المدينة".

وتابع "أنا حزين وسعيد في الوقت ذاته. أحيانًا تسير الأمور على مسار معيّن، ولكن أعيد التجربة مجددًا لأننا كتبنا تاريخ هذا النادي. أغادر أتالانتا وهو في قمة أوروبا".

وانضم غوميز إلى النادي الشمالي في العام 2014 قادمًا من ميتاليست خاركيف الأوكراني وساهم في وصوله الى الدور ربع النهائي من دوري الأبطال الموسم الماضي من مشاركته الأولى.

وبدأ السجال بين غوميز وغاسبيريني بعد تضارب الآراء عند استراحة الشوطين خلال المباراة ضد ميدتيلاند الدنماركي في دوري الأبطال أوائل كانون الأول/ديسمبر الفائت، ما دفع بالمدرب الى استبداله مطلع الشوط الثاني.

ونجح النادي في بلوغ الدور ثمن النهائي حيث سيصطدم بـ "زعيم" البطولة ريال مدريد الإسباني المتوج باللقب 13 مرة.

وأردف غوميز "الجماهير؟ سأفتقدهم كثيرًا. برغامو هي قلبي. سنرى حتمًا بعضنا البعض قريبًا".