غاتوزو يزيد من احتمالات رحيل هيغواين إلى تشيلسي

وبرر غاتوزو غياب مهاجمه في مؤتمر صحافي قائلا "سأكون صريحا معكم. خضنا حصة تمارين مخيفة اليوم بسبب كل هذه الشائعات. تحدثنا بعد التمرين واعتقد انه (هيغواين) ليس جاهزا لهذه المباراة".

وأردف قائلا "أتقبل قراره. بالتأكيد كان بامكانه ان يفعل أفضل أو ربما كان بامكاننا أن نساعده على التكيف بشكل أفضل"، مؤكدا إلى اقتراب موعد رحيله عن النادي.

ويمر مهاجم ريال مدريد الإسباني ونابولي السابق بفترة صعبة مع فريقه الحالي ميلان المنتقل إليه بالإعارة من يوفنتوس، في وقت تشير الصحف الإيطالية الرياضية باهتمام نادي تشلسي الإنكليزي بالتعاقد مع هيغواين.

وانضم المهاجم البالغ 31 عاما الى النادي اللومباردي في تموز/يوليو الماضي مُعاراً من يوفنتوس لمدة موسم مع خيار الشراء، الا أنه عانى في صفوف الفريق اللومباردي ولم يقدم الأداء المتوقع منه، مكتفيا بتسجيل ثمانية أهداف في مختلف المسابقات.

ودفع ميلان 18 مليون يورو لاستعارة هيغواين، في صفقة تتضمن بندا يمكن من خلاله جعل الانتقال دائما مقابل 36 مليون يورو إضافية.

وتشير تقارير صحفية إيطالية هذا الأسبوع الى أن هيغواين توصل الى اتفاق مع تشيلسي للانضمام إلى صفوفه، حيث سيعود للعب تحت إشراف المدير الفني الإيطالي ماوريتسيو ساري، مدربه السابق في نابولي. ولكن من أجل نجاح هذه الصفقة يطالب يوفنتوس بتعويض مالي كبير، في حين يبحث ميلان عن بديل له، والذي ربما وجد ضالته بمهاجم جنوى البولندي كريستوف بياتيك الذي سجل 13 هدفاً هذا الموسم.

ولم يخض هيغواين سوى 20 دقيقة من المباراة التي خسرها فريقه أمام يوفنتوس (صفر-1) في الكأس السوبر الإيطالية في مدينة جدة السعودية، بعدما دخل إلى أرض الملعب من مقاعد الاحتياط وبدا عصبياً.

وقدم هيغواين أفضل موسم له في كرة القدم الإيطالية مع ساري في نابولي، حينما سجل 36 هدفا (رقم قياسي) في الدوري المحلي في موسم 2015-2016. وفي ثلاثة أعوام أمضاها مع الفريق الجنوبي، سجل المهاجم الدولي الأرجنتيني 91 هدفاً، قبل الانتقال إلى يوفنتوس في 2016 لقاء 90 مليون يورو.