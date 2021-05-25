English
العربية
الدوري الأوروبي
الدوري الإيطالي

غاتوزو يتولى مسؤولية تدريب فيورنتينا

من قبل

أعلن نادي فيورنتينا الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي أن جينارو غاتوزو مدرب نابولي السابق سيتولى تدريبه وسيقوده في الموسم القادم 2021-2022.

AFP

وكان فيورنتينا أنهى موسمه في المركز الثالث عشر برصيد 40 نقطة، بعد أن فاز في 9 مباريات فقط وتعادل في 13 وخسر 16.

وأعلن أوريليو دي لورنتيس رئيس نابولي رحيل غاتوزو عن تدريب الفريق بعد أن فشل في التأهل إلى الموسم القادم من دوري أبطال أوروبا في المرحلة الأخيرة من الدوري الإيطالي عقب تعادله المفاجئ من هيلاس فيورنا (1-1).

وقال رئيس فيورنتينا روكو كوميسو على الموقع الرسمي للنادي "سيكون جينارو غاتوزو المدرب الجديد لفيورنتينا".

وسيخلف غاتوزو في منصبه جوسيبي ياكيني الذي استلم الاشراف على الفريق في اذار/مارس الماضي خلفاً لتشيزاري برانديلي الذي استقال من منصبه.

وتولى لاعب ومدرب ميلان السابق المسؤولية على رأس  الجهاز الفني لنابولي في كانون الأول/ديسمبر 2019 بعد إقالة كارلو أنشيلوتي، وتمكن من قيادته للفوز بالكأس المحلية في حزيران/يونيو 2020، في أول ألقاب غاتوزو على مقاعد المدربين.

بيد أن نابولي فوت فرصة احتلال المركز الرابع في الدوري المحلي وفشل بالتالي في المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل عندما سقط في فخ التعادل على أرضه مع فيرونا 1-1، فذهبت البطاقة إلى يوفنتوس.
 

الدوري الإيطالي فيورنتينا الإيطالي جينارو غاتوزو
السابق غاتوزو في وداع نابولي: "ستبقى
اقرأ
غاتوزو في وداع نابولي: "ستبقى طويلاً في قلبي"
التالي

آخر الأحداث

>