غاتوزو يتولى مسؤولية تدريب فيورنتينا

وكان فيورنتينا أنهى موسمه في المركز الثالث عشر برصيد 40 نقطة، بعد أن فاز في 9 مباريات فقط وتعادل في 13 وخسر 16.

وأعلن أوريليو دي لورنتيس رئيس نابولي رحيل غاتوزو عن تدريب الفريق بعد أن فشل في التأهل إلى الموسم القادم من دوري أبطال أوروبا في المرحلة الأخيرة من الدوري الإيطالي عقب تعادله المفاجئ من هيلاس فيورنا (1-1).

وقال رئيس فيورنتينا روكو كوميسو على الموقع الرسمي للنادي "سيكون جينارو غاتوزو المدرب الجديد لفيورنتينا".

وسيخلف غاتوزو في منصبه جوسيبي ياكيني الذي استلم الاشراف على الفريق في اذار/مارس الماضي خلفاً لتشيزاري برانديلي الذي استقال من منصبه.

وتولى لاعب ومدرب ميلان السابق المسؤولية على رأس الجهاز الفني لنابولي في كانون الأول/ديسمبر 2019 بعد إقالة كارلو أنشيلوتي، وتمكن من قيادته للفوز بالكأس المحلية في حزيران/يونيو 2020، في أول ألقاب غاتوزو على مقاعد المدربين.

بيد أن نابولي فوت فرصة احتلال المركز الرابع في الدوري المحلي وفشل بالتالي في المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل عندما سقط في فخ التعادل على أرضه مع فيرونا 1-1، فذهبت البطاقة إلى يوفنتوس.

