عملية جراحية ناجحة لباريلا مهاجم إنتر

وأفاد الـ "نيراتسوري" في بيان أن "باريلا خضع هذا الصباح لعملية جراحية في ركبته اليمنى لإزالة ضرر من غضروف ركبته". وتابع "كانت العملية ناجحة جدا وسيبدأ اللاعب علاج إعادة التأهيل في الأيام المقبلة".

وكان باريلا تعرض لإصابة أمام تورينو ضمن منافسات المرحلة 13 من الدوري المحلي، واضطر لمغادرة الملعب في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول للمباراة التي انتهت بفوز إنتر بثلاثية نظيفة.

وعلق لاعب الوسط البالغ من العمر 22 عاما على إصابته بأنه "شعر بطقطقة في الركبة".

وتلقت آمال مدرب إنتر أنطونيو كونتي ضربة في سعيه للفوز بلقب الـ "سيري أ" حيث يحتل فريقه المركز الثاني بفارق نقطة عن يوفنتوس المتصدر وحامل اللقب (35 مقابل 34).

وقال كونتي "إنه محارب، ولاعب مهم بالنسبة لنا".

ويغيب باريلا عن الاستحقاق القاري لفريقه الأربعاء أمام سلافيا براغ التشيكي في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وعن المباراة الأخيرة أمام برشلونة الإسباني في 10 كانون الأول/ديسمبر في ختام دور المجموعات.

ويحتل إنتر المركز الثالث في مجموعته برصيد أربع نقاط، متأخرا بفارق أربع نقاط عن برشلونة المتصدر وثلاث عن بوروسيا دورتموند الالماني الثاني، فيما يتذيل سلافيا براغ الترتيب برصيد نقطتين.