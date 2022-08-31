صندوق الاستثمارات الأمريكي ريدبيرد يكمل صفقة استحواذ ميلان

وقال الفريق اللومباردي في بيان أن نادي نيويورك يانكيز العريق في دوري البيسبول الأمريكي سيكون لديه أيضًا "حصة صغيرة" في ميلان، من خلال مالكه شركة "يانكي غلوبال انتربرايزس".

وقال مؤسّس ريدبيرد، رجل الاعمال الأمريكي الإيطالي الأصل جيري كاردينالي، في البيان "سندعم لاعبينا ومدربينا وطاقمنا الموهوبين لتحقيق النجاح على أرض الملعب".

وتابع "سوف نتطلع إلى الاستفادة من شبكتنا الرياضية والإعلامية حول العالم، وخبراتنا التحليلية، وسجلنا الحافل في تطوير الاستادات الرياضية وفي مجال الضيافة لتحقيق هدف واحد - الحفاظ على مكانة ميلان في قمة كرة القدم الأوروبية والعالمية".

يأتي استحواذ ريدبيرد لميلان بعد أن اشترى حصة صغيرة العام الماضي في مجموعة "فنواي سبورتس" المالكة لليفربول الانكليزي وفريق بوسطن ريد سوكس في دوري البيسبول الأميركي، وفي عام 2020 استحوذ على 85% من أسهم نادي تولوز الذي عاد هذا الموسم الى الدرجة الاولى الفرنسية في كرة القدم.