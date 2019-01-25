صندوق استثمار من هونغ كونغ يستحوذ على نسبة من أسهم إنتر ميلان

وأقدم صندوق الاستثمار على شراء الأسهم التي كان يملكها رئيس النادي السابق الإندونيسي إيريك توهير المستقيل من منصبه بسبب كثرة أشغاله في القارة الآسيوية.

وأكد إنتر عملية الشراء بدون أن يذكر قيمة الصفقة في بيان جاء فيه "بات لايونروك كابيتال المستثمر الثاني في النادي".



في المقابل أعلن دانيال كار كور تسونغ، مؤسس صندوق الاستثمار أن "إنتر يملك هامشا كبيرا من التطور. لايونروك كابيتال سيدعم هدف النادي الساعي إلى أن يصبح أحد أفضل الأندية في العالم، داخل وخارج أرض الملعب".



وبحسب الصحافة الإيطالية الرياضية أنفق صندوق الاستثمار حوالي 150 مليون يورو من أجل شراء نسبة 31,05 بالمئة من مجموع أسهم إنتر ميلان.

وتملك المجموعة الصينية سونينغ قرابة 70 بالمئة من أسهم النادي اللومباردي منذ عام 2016، والذي يعتبر صندوق الاستثمار "لايونروك كابيتال" مساهما فيها أيضا.



ويترأس ستيفن جانغ، إبن مؤسس ورئيس سونينغ جانغ ييندونغ، إنتر منذ تشرين الاول/ أكتوبر الماضي، خلفا لتوهير الذي حصل على ملكية إنتر ميلان من رئيسه التاريخي ماسيمو موراتي في 2013، غير أنه في 2016 باع نسبة كبيرة من أسهم النادي لمجموعة "سونينغ" الصينية.

