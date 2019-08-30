سمولينغ الى إيطاليا للتوقيع مع روما على سبيل الاعارة من يونايتد

سيلتحق المدافع الإنكليزي كريس سمولينغ بروما الإيطالي على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم بعد الخضوع للفحص الطبي الروتيني، وذلك بحسب ما كشف المدرب النروجي لفريق "الشياطين الحمر" أولي غونار سولسكاير الجمعة.

وفي مقابلة مع تلفزيون يونايتد، قال سولسكاير "كريس في طريقه الى هناك (روما). يسافر الى روما هذا الصباح من أجل الفحص الطبي والتفاصيل النهائية. في الوقت الحالي لدينا ستة لاعبين في مركز قلب الدفاع، وظهرت هذه المسألة (انتقال سمولينغ الى روما) في الأيام القليلة الأخيرة (قبل اقفال فترة الانتقالات الصيفية الأوروبية الإثنين المقبل)".

وأشار الى أن "كريس قرر اختبار حظوظه هناك. إنها تجربة ومغامرة جديدتان. سيعود (الى يونايتد) أفضل مما هو عليه حاليا لأنه سيلعب مع فريق كبير. إنه دوري جيد. ليس هناك الكثير من اللاعبين الإنكليز الذين لعبوا في إيطاليا، وأعتقد بأنه سيستمتع بذلك".

وأصبح الإنكليزي البالغ 29 عاما ثاني لاعب ينتقل بنظام الإعارة من مانشستر يونايتد الى إيطاليا، بعد الجناح التشيلي أليكسيس سانشيز الذي التحق الخميس بإنتر ميلان.

وافتتح روما، سادس الموسم الماضي، مشواره في الدوري الإيطالي بالتعادل مع جنوى 3-3، وسيلتقي الأحد مع جاره اللدود لاتسيو في المرحلة الثانية.







