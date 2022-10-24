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الدوري الإيطالي

سمبدوريا يحقق فوزه الأول هذا الموسم ويتخلص من المركز الأخير

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تخلص سمبدوريا من المركز الأخير عندما حقق فوزه الأول هذا الموسم بتغلبه على مضيفه كريمونيزي 1-صفر الإثنين في ختام المرحلة الحادية عشرة من بطولة ايطاليا لكرة القدم.

AFP

ويدين سمبدوريا بفوزه إلى مهاجمه الغامبي عمر كولي الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 78 مستغلا كرة رأسية من مسافة قريبة لمانولو غابياديني، بديل الدولي المغربي عبد الحميد الصابيري فتابعها بيمناه داخل المرمى الخالي.

وصعد سمبدوريا الى المركز الثامن عشر برصيد ست نقاط تاركا المركز الاخير لكريمونيزي الذي تجمد رصيده عند أربع نقاط وبقي الفريق الوحيد دون انتصار في الدوري حتى الآن هذا الموسم.

وقلب ساسوولو الطاولة على ضيفه فيرونا وتغلب عليه 2-1.

وكان فيرونا البادئ بالتسجيل عبر فيديريكو تشيكيريني في الدقيقة الثانية، ورد ساسوولو بهدفين لأرنو لوريينتي (32) ودافيدي فراتيسي (74).

وصعد ساسوولو الى المركز التاسع برصيد 15 نقطة مقابل خمس نقاط لفيرونا الذي تراجع الى المركز التاسع عشر قبل الأخير.
                  
 

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