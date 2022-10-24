سمبدوريا يحقق فوزه الأول هذا الموسم ويتخلص من المركز الأخير

ويدين سمبدوريا بفوزه إلى مهاجمه الغامبي عمر كولي الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 78 مستغلا كرة رأسية من مسافة قريبة لمانولو غابياديني، بديل الدولي المغربي عبد الحميد الصابيري فتابعها بيمناه داخل المرمى الخالي.

وصعد سمبدوريا الى المركز الثامن عشر برصيد ست نقاط تاركا المركز الاخير لكريمونيزي الذي تجمد رصيده عند أربع نقاط وبقي الفريق الوحيد دون انتصار في الدوري حتى الآن هذا الموسم.

وقلب ساسوولو الطاولة على ضيفه فيرونا وتغلب عليه 2-1.

وكان فيرونا البادئ بالتسجيل عبر فيديريكو تشيكيريني في الدقيقة الثانية، ورد ساسوولو بهدفين لأرنو لوريينتي (32) ودافيدي فراتيسي (74).

وصعد ساسوولو الى المركز التاسع برصيد 15 نقطة مقابل خمس نقاط لفيرونا الذي تراجع الى المركز التاسع عشر قبل الأخير.



