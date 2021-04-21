English
العربية
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي

سقوط ميلان على أرضه أمام ساسوولو

من قبل

سقط ميلان بشكل مفاجىء أمام ضيفه ساسوولو 1-2 الأربعاء في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

AFP

ويملك ميلان الثاني 66 نقطة لكنه قد يتراجع الى المركز الثالث في حال فوز أتالانتا على روما الخميس.

والخسارة هي الخامسة لميلان على ملعب سان سيرو هذا الموسم، علماً بأن الفريق يسعى إلى العودة الى دوري الأبطال للمرة الأولى منذ موسم 2013-2014.

وحقق ميلان بداية مثالية عندما افتتح له هاكان كالهانوغلو التسجيل بكرة بعيدة المدى (30). ثم أنقذ حارس مرمى ساسوولو أندريا كونسيليي كرتين خطيرتين للبلجيكي الكسيس سايلميكرز (55) ثم كالهانوغلو نفسه (61).

ثم سجل ساسوولو هدفين سريعين بواسطة الاحتياطي جاكومو راسبادوري في الدقيقتين 76 و83 ليخرج فائزاً.

ساسوولو الدوري الإيطالي ميلان
السابق الدوري الإيطالي: أفضل 5 أهداف
اقرأ
الدوري الإيطالي: أفضل 5 أهداف - الجولة 31
التالي

آخر الأحداث

>