سقوط ميلان على أرضه أمام ساسوولو

ويملك ميلان الثاني 66 نقطة لكنه قد يتراجع الى المركز الثالث في حال فوز أتالانتا على روما الخميس.

والخسارة هي الخامسة لميلان على ملعب سان سيرو هذا الموسم، علماً بأن الفريق يسعى إلى العودة الى دوري الأبطال للمرة الأولى منذ موسم 2013-2014.

وحقق ميلان بداية مثالية عندما افتتح له هاكان كالهانوغلو التسجيل بكرة بعيدة المدى (30). ثم أنقذ حارس مرمى ساسوولو أندريا كونسيليي كرتين خطيرتين للبلجيكي الكسيس سايلميكرز (55) ثم كالهانوغلو نفسه (61).

ثم سجل ساسوولو هدفين سريعين بواسطة الاحتياطي جاكومو راسبادوري في الدقيقتين 76 و83 ليخرج فائزاً.