سبال يقتنص فوزاً لافتاً من بارما

تخلص سبال من المركز الأخير مؤقتا بفوزه الثمين على ضيفه بارما 1-صفر، السبت في افتتاح المرحلة السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل أندريا بيتانيا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 31.

ولعب سبال بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 70 بعد طرد لاعب وسطه البرازيلي غابريال ستريفيزا لنليه الانذار الثاني.

وهو الفوز الأول لسبال بعد ثلاث هزائم متتالية والثاني بعد الأول على ضيفه لاتسيو 2-1 في المرحلة الثالثة في 15 أيلول/سبتمبر الماضي.

ورفع سبال رصيده إلى ست نقاط وفض شراكة المركز الأخير مع سمبدوريا الذي يحل ضيفا على هيلاس فيرونا لاحقا، وبات يبتعد بفارق نقطة واحدة عن جنوى التاسع عشر قبل الأخير والذي يستضيف ميلان لاحقا أيضا.

وأوقف سبال انتفاضة بارما الذي كان يسعى لفوزه الثالث تواليا والرابع هذا الموسم لكنه مني بخسارته الرابعة فتجمد رصيده عند تسع نقاط في المركز التاسع مؤقتا.

وتختتم المرحلة غدا الأحد بلقاءات فيورنتينا مع اودينيزي، وروما مع كالياري، واتالانتا مع ليتشي، وبولونيا مع لاتسيو، وتورينو مع نابولي، وانتر ميلان مع يوفنتوس.

وتأجلت مباراة بريشيا مع ساسوولو إلى 18 كانون الاول/ديسمبر بسبب وفاة وفاة الرئيس التاريخي لساسوولو جورجو كوينتسي.





